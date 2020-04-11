Amasya'da ihtiyaçlı ailelere gıda paketi yardımı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtılıyor.

Merzifon Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar ile iş yerleri kapanan, işten çıkarılan ve zor durumda bulunan ailelere kuru gıda, yaş sebze, un ve tüp desteği sağlıyor.

Destekler iki ayrı paket halinde yapılırken, birinci pakette gıda malzemeleri, ikinci pakette ise yaş sebzeler bulunuyor.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Abidehatun Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, yardım paketlerinin belediye personeli aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi.

Yardım paketlerinin belediyenin bütçesinden karşılandığını anlatan Kargı, "Bu paketler tamamen belediyenin kurumsal gücüyle, kimseden bağış alınmadan yapılıyor. Herkesten aldığımızı yine vatandaşımıza veren bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu çalışmamız model olmalı. Çünkü kanunlar bize bu yetkiyi veriyor. Bu şehirde bir vatandaşımız yaşından dolayı sokağa çıkamadığı için evinde aç kalmamasını sağlamak hepimizin asli görevidir." dedi.

Salgınla mücadele kapsamında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini dile getiren Kargı, şunları kaydetti:

"Her belediye çalışanından en az iki kişinin ismini getirmesini istedik. 650 çalışanımızın hepsi mahalle ve sokağındaki en az ikişer kişinin ismini araştırıp buldu ve getirdi. Gayemiz bu şehirdeki insanları mümkün mertebe belediyesinin kurumsal desteğinden mahrum bırakmamak. Gıda paketlerini bıraktığımız her yerden imzalı evrak ve fotoğraf alıyoruz. Bunu da sosyal medyada paylaşmıyoruz. Bunları herkese sağlıklı şekilde ulaştırıldığının ispatı açısından yapıyoruz."

Vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında da bulunan Kargı, "Tedbiri elden bırakmamamızın şart olduğunu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanından en mütevazı vatandaşına varana kadar herkes bu olayın ciddiyetinin farkında. İnsanlarımızdan ricamız, özellikle bu hafta sokağa çıkmasınlar. Bu hafta Merzifon için de ülkemiz için de çok önemli." diye konuştu.