Amasya'da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Yasin Gökkol yönetimindeki 05 KL 429 plakalı otomobil, Yakacık köyü mevkinde devrildi.

Araçta sıkışan sürücü Gökkol ve Büşra Dönmez Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi kavşağında ise Cengiz Can idaresindeki 05 DS 923 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 AZ 849 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücü Can ve araçta bulunan Ali Can yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.