İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Karaduman idaresindeki 05 NC 379 plakalı otomobil ile İbrahim Suşehirli yönetimindeki 05 BE 677 plakalı otomobil, Yampaş mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Karaduman ile otomobillerdeki Emine ve Mutlu Karaduman ile Hanım Suşehirli yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.