İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Otogar kavşağında Halide Yıldız'ın (34) kullandığı 10 CBN 78 plakalı otomobil ile Bahadır Mehmet Issı (47) yönetimindeki 16 SFR 70 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yıldız'ın kullandığı otomobil savrularak devrildi. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hamide Pamukçu (36) ve Fatma Yıldız (56) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Dakika

Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti

Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!

Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor

Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı

Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak

8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?

Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu

Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu