İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Esen (41) idaresindeki 05 EF 840 plakalı otomobil, Dörtyol köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Serdar Şenel 'in (41) kullandığı 34 BKP 811 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Gülten ve Burak Şenel ile Güzeyde Mızrak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.