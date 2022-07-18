Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Melek (38), Cemal (15) ve Rüzgar Özdemir (8) ile Süreyya Yıldız (48) yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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