Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücülerden Aksu ile araçlarda bulunan Erol Mızrak (65), Ahmet Mızrak (49), Gencay Aksu (17), Emirhan Değerli (18) ve Emin Aksu (58) yaralandı.

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