Amasya'da İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yatırımları
1 saat önce
Amasya İl Özel İdaresi tarafından 2018 yılında yapılan yatırım faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Amasya
İl Özel İdaresi tarafından 2018 yılında yapılan yatırım faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Vali Osman Varol, Büyük Amasya Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda, Amasya'da hem kentsel hem de kırsal alanda, daha yaşanabilir ve ekonomik anlamda kazanımlar sağlayabilecek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.
Yeni yıl hedefleri doğrultusunda turizm sektöründe ve diğer alanlarda çok önemli çalışmalar yapılacağını belirten Varol, şunları kaydetti:
"2018 yılı içinde Özel İdaremiz çok verimli çalışmalar yaptı. Hedeflere genel olarak ulaşıldı. 2018 yılı içinde yeni hizmet binasına taşınan Amasya İl Özel İdaresi, kendi elektrik ihtiyacını da kendi kurduğu rüzgar enerji santrali ile karşılamaktadır. 2018 yılı toplam bütçesi 79 milyon lira olan İl Özel İdaresi yıl içinde sağlanan 13 milyon lira ilave gelirle 92 milyon lira bütçeye ulaşmış ayrıca 22 milyon 333 bin liralık KÖYDES desteği ile birlikte toplam 114 milyon 333 bin lira bir rezervi Amasya ili için harcamıştır."
Değerlendirme toplantısı Vali Varol ve basın mensuplarının hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.
Toplantıya, Kaymakamlar ve protokol üyeleri katıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:05 Kaynak: AA
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi
Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı
Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması