Son Dakika Haberleri: Amasya'da İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yatırımları

Amasya'da İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yatırımları

1 saat önce

Amasya İl Özel İdaresi tarafından 2018 yılında yapılan yatırım faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Amasya'da İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yatırımları, System.String[]
Amasya İl Özel İdaresi tarafından 2018 yılında yapılan yatırım faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.


Vali Osman Varol, Büyük Amasya Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda, Amasya'da hem kentsel hem de kırsal alanda, daha yaşanabilir ve ekonomik anlamda kazanımlar sağlayabilecek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yeni yıl hedefleri doğrultusunda turizm sektöründe ve diğer alanlarda çok önemli çalışmalar yapılacağını belirten Varol, şunları kaydetti:


"2018 yılı içinde Özel İdaremiz çok verimli çalışmalar yaptı. Hedeflere genel olarak ulaşıldı. 2018 yılı içinde yeni hizmet binasına taşınan Amasya İl Özel İdaresi, kendi elektrik ihtiyacını da kendi kurduğu rüzgar enerji santrali ile karşılamaktadır. 2018 yılı toplam bütçesi 79 milyon lira olan İl Özel İdaresi yıl içinde sağlanan 13 milyon lira ilave gelirle 92 milyon lira bütçeye ulaşmış ayrıca 22 milyon 333 bin liralık KÖYDES desteği ile birlikte toplam 114 milyon 333 bin lira bir rezervi Amasya ili için harcamıştır."

Değerlendirme toplantısı Vali Varol ve basın mensuplarının hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.


Toplantıya, Kaymakamlar ve protokol üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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