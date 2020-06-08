Amasya'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Amasya'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin katılımı video konferans sistemi aracılığıyla sağlandı.

Vali Varol, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve tüm işletmelerin uymaları gereken kuralların hassasiyetle denetleneceğinin altını çizerek, kontrollü sosyal hayat sürecinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Toplantı, güncel istatistik durumuna göre atılması planlanan adımların değerlendirilmesiyle sona erdi.