Son Dakika Haberleri: Amasya'da İl Spor Güvenliği Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Amasya'da İl Spor Güvenliği Toplantısı

9 dakika önce

Amasya'da İl Spor Güvenliği Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya'da İl Spor Güvenliği Toplantısı, System.String[]

Amasya'da İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenliği Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2019-2020 sezonunda oynanacak müsabakalarla ilgili alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdür Vekili Tamer Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç ile spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:18:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da İl Spor Güvenliği Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]