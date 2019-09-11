Amasya'da İl Spor Güvenliği Toplantısı
9 dakika önce
Amasya'da İl Spor Güvenliği Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:08 Kaynak: AA
Amasya'da İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenliği Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda 2019-2020 sezonunda oynanacak müsabakalarla ilgili alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdür Vekili Tamer Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç ile spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.
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