Amasya'da ilkokul öğrencilerinden

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hazırladıkları videoyla "evde kal" çağrısı yaptı.

Koronavirüse karşı farkındalık yaratmak isteyen Gümüşhacıköy Kemalpaşa İlkokulu öğrencileri, "Sevdiklerin için evde kal" sloganıyla klip hazırladı.

Veliler tarafından çekilen videolar, 2/A sınıfı öğretmeni Serpil Tokatlı Alıcı tarafından klip haline getirildi. Velilerin desteğiyle hazırlanan klipte çocuklar, evde kalıp sıkılmamak için neler yaptıklarını söyledi.

Dünya geneli gibi Türkiye'de de koronavirüs ile mücadele edildiğini vurgulayan Alıcı, herkesi bu süreçte evde kalmaya çağırdı.