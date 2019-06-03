Son Dakika Haberleri: İnşaat alanındaki çukura düşen 74 yaşındaki vatandaş AFAD tarafından kurtarıldı
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İnşaat alanındaki çukura düşen 74 yaşındaki vatandaş AFAD tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Amasya'da inşaat alanındaki çukura düşen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.

İnşaat alanındaki çukura düşen 74 yaşındaki vatandaş AFAD tarafından kurtarıldı, System.String[]

Şeyhcui Mahallesi'nde yaptırdığı inşaatın betonunu ıslatan Sezai Sanda (74), dengesini kaybederek yan tarafta bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çukurdan çıkartılan Sanda, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:58 Kaynak: AA
İtfaiye, AFAD, Amasya, Güncel
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