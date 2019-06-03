İnşaat alanındaki çukura düşen 74 yaşındaki vatandaş AFAD tarafından kurtarıldı
1 saat önce
Amasya'da inşaat alanındaki çukura düşen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:58 Kaynak: AA
Şeyhcui Mahallesi'nde yaptırdığı inşaatın betonunu ıslatan Sezai Sanda (74), dengesini kaybederek yan tarafta bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çukurdan çıkartılan Sanda, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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