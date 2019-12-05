Son Dakika Haberleri: Amasya'da iş yeri yangını
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da iş yeri yangını - Son Dakika

Amasya'da iş yeri yangını

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tatlı imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tatlı imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Remzi Özkanca Caddesi'nde bulunan tatlıcı imalathanesinde çamaşır makinesinden çıkan yangına Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Yangında maddi zarar meydana geldi. - AMASYA

Merzifon, İtfaiye, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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