Amasya'da iş yeri yangını
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tatlı imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tatlı imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Remzi Özkanca Caddesi'nde bulunan tatlıcı imalathanesinde çamaşır makinesinden çıkan yangına Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında maddi zarar meydana geldi. - AMASYA
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