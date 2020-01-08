Amasya'da iş yeri yangını: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da iş yeri yangını: 2 ölü - Son Dakika

Amasya'da iş yeri yangını: 2 ölü

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da iş yeri yangını: 2 ölü, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Derya Kuşbudu (42), Çağlayan Yağmur Köse(27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aşkın Bayrak ise Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişinin tedavileri devam ediyor. - AMASYA

Cumhuriyet Caddesi, Merzifon, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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