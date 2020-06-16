Amasya'da işletme denetimleri başlandı - Son Dakika

Amasya'da işletme denetimleri başlandı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından birliğin üye işletmelerinde 2020 yılı için ikinci yarı denetimleri başladı.

Amasya'da işletme denetimleri başlandı, System.String[]

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından birliğin üye işletmelerinde 2020 yılı için ikinci yarı denetimleri başladı.


Her ay işletme güncellemelerinin yapıldığını belirten Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Arslan, "Birliğimiz olarak görevlerimiz arasında bulunan işletme güncellemeleri üye işletmelerimizde her ay saha ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca genel kontrol uygulaması olarak altı aylık dilimler halinde tüm işletmelerimizin hayvan varlığı taraması ve denetimleri yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde 2020 yılı için ikinci yarı denetimlerine başlanmış bulunmaktadır" dedi.


Sığır ıslahının çok büyük önem arz ettiğini söyleyen Arslan, "Doğru, yeterli ve zamanında bilgi toplamak diğer alanlardaki genetik ıslah faaliyetlerinde olduğu gibi, süt sığırlarına yönelik ıslah faaliyetlerinin de olmazsa olmaz şartıdır. Bu amaca yönelik bilgilerin hemen hemen tamamı süt sığırı yetiştiren işletmelerin iç değerlendirmelerini yapabilmeleri ve gerekli tedbirleri kısa sürede alabilmeleri için de gereklidir. Türkiye, Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (İCAR) üyesi olmuştur. Bu üyelik, toplanan bilgilerin uluslararası kurallara uygunluğunu da gerektirmiştir. Ülkemizde hayvan kayıt sisteminin temeli olan 'soy kütüğü' projesi ile sığır ıslahı çalışmalarının veri tabanını oluşturulmaktadır. İlimizde ki mevcut sığırların verim potansiyellerinin belli olması kaliteli ve verimli sığır ıslahı konusunda çok büyük önem arz etmektedir. Hedefimiz ilimizde hayvancılığın kısa ve uzun vadede gelişmesine katkı sağlayacak olan bu faaliyeti en doğru şekilde gerçekleştirmek ve üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektir" ifadelerine yer verdi. - AMASYA

Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya'da işletme denetimleri başlandı - Son Dakika Ekonomi

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