Amasya'da İsmail dedenin dişleri evine geldi - Son Dakika

Amasya'da korona virüsünden dolayı dışarı çıkma yasağı bulunan 69 yaşındaki vatandaşın dişleri evine getirildi.



Korona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma yasağının ardından Amasya'da yaşayan 69 yaşındaki İsmail İlekin, yaptırdığı dişlerini alamayınca dişleri evine kadar götürülerek teslim edildi.



AK Parti Gençlik Kollarının oluşturduğu 'Komşuluk Seferberliği Bürosu'nu arayan İsmail amca, gençlerden yardım istedi. Yaşlı adamın talebi üzerine harekete geçen "Komşuluk Seferberliği Bürosu", İsmail İlekin'in talebini yerine getirdi.



Dişleri teslim eden Ethem Güdek, "Dışarı çıkma yasağından sonra yaptırdığı dişleri almaya gidemeyen İsmail dedemizin, hastaneye giderek dişlerini alıp teslim ettik. Sayın cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. İhtiyacını alamayan yaşlılarımızı bilgilendirelim. Kimseniz yoksa biz varız. Bizler de görev başındayız. Hemen intikal edeceğiz" dedi.



İsmail İlekin de teşekkür ederek, "Dışarı çıkmak yasak. Ben de gençlerden yardım istedim. Sağ olsunlar dişlerimi alıp, evime kadar getirdiler" diye konuştu. - AMASYA