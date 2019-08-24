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Amasya'da istihdam seferberliği

11 dakika önce

Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Osman Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Amasya'da yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Amasya'da istihdam seferberliği, System.String[]

Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Osman Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Amasya'da yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Müdürlükte 2019 yılı çalışmalarını değerlendiren Yılmaz, Amasya'da iş istihdamı konusunda çok güzel bir ivme yakalandığını söyledi.

Amasya'da özel sektör ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde olduklarına belirten Yılmaz, "2019 Ocak ayından temmuz ayına kadar 2 bin 41 kişiyi özel sektörde işe yerleştirildik. Bin 344 kişi de hala işbaşı eğitim programlarına devam ediyor, bittiğinde onlar da işe başlayacak. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarına da 2 bin 126 kişiyi geçici olarak işe yerleştirdik. Üniversitelerinden tatile gelen öğrencilerimizi de unutmadı 3 ay süreyle 100 öğrencimizi geçici işlere yerleştirdik." dedi.

Yılmaz, işbaşı eğitim ve istihdam programlarının devam edeceğini vurgulayarak, iş arayan Amasyalıların Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüyle iletişime geçmelerini istedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Osman Yılmaz, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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