Amasya'da itfaiyecilerin kediyle imtihanı - Son Dakika

Amasya'da itfaiyecilerin kediyle imtihanı

Amasya'da bir taksi durağına ait ticari taksinin motor kısmına giren kedi, başka araçların motorlarına da kaçınca, itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Amasya'da bir taksi durağına ait ticari taksinin motor kısmına giren kedi, başka araçların motorlarına da kaçınca, itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.


Amasya'nın Yüzevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde kedi sesi duyan taksi şoförü kaputunu açtığında kedinin motor kısmına girerek burada sıkıştığını gördü. Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan taksi şoförü durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine gelerek, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardıkları sırada, yavru kedi ellerinde kaçarak 5 ayrı aracın motor kısmına daha kaçtı. İtfaiye ekipleri uzun süren çabalar sonunda kediyi kurtardı. Sakinleşen yavru kedi, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. - AMASYA

İtfaiye, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Amasya'da itfaiyecilerin kediyle imtihanı - Son Dakika

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