Amasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendi

27.07.2022 16:33
Amasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendi

Amasya'da jandarma ekiplerince öğrencilere, mobil trafik eğitim tırı ve pedallı arabalarla trafik güvenliği anlatıldı.

Amasya'da jandarma ekiplerince öğrencilere, mobil trafik eğitim tırı ve pedallı arabalarla trafik güvenliği anlatıldı.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlandırılan eğitim tırında öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda verilen teorik bilgilerin ardından meydanda kurulan parkurda öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.

Pedallı arabalara bindirilen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, trafik uyarı levhaları ve yaya geçidi konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Mobil trafik eğitim tırına getirdiği çocuklarının eğitim tırından memnun kaldıklarını ve trafik bilinci kazandığını dile getiren Mehtap Keten, "Çocuklarımız için de bizler için de çok faydalı olduğunu düşündüğüm bu etkinliğin her ilde yapılmasını ve devamının olmasını canıgönülden istiyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında meydanda emniyet kemeri simülasyon aracında, öğrenci ve vatandaşlar yavaşlatılmış araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Amasya'da 2 gün kalacak eğitim tırında bin öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor Ordu'da 'kaynak suyu' gerginliği: 11 gözaltı Ordu'da 'kaynak suyu' gerginliği: 11 gözaltı Piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan hayvanlar üç günde bulundu Piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan hayvanlar üç günde bulundu
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Jandarma, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da öğrenciler trafik kurallarını pedallı arabalarla öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement