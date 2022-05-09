Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

09.05.2022 14:21
Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

Amasya'nın Taşova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki okullarda okuyan öğrencilere uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verilmesi için çalışmaya başladı.

Amasya'nın Taşova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki okullarda okuyan öğrencilere uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verilmesi için çalışmaya başladı.

Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydibi Lütfi Aras İlk ve Ortaokulunda öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Eğitimlere jandarma trafik timleri de katılarak, öğrencilere trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor. Türkiye'de önemli sorunlar arasında yer alan trafik kazaları, bu kazalar sonucunda yaşanan ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için denetimler aralıksız sürdürülürken, her sorunda olduğu gibi trafik sorununun da kalıcı çözümünün eğitilmiş yol kullanıcıları olduğu bilinciyle hareket edilerek, geleceğin yayaları, sürücüleri, anne ve babaları olacak olan öğrencilere trafik bilincinin yerleştirilmesi amacıyla eğitimler okulların açık olduğu eğitim öğretim günleri çerçevesinde devam edileceği bildirildi. - AMASYA

Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi
Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi
Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi
Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi
Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi
Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

YORUMLAR
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Jandarma, Hisarcık, Taşova, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika


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