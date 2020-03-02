Amasya'da jandarmadan 'sahte plaka' denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da jandarmadan 'sahte plaka' denetimi - Son Dakika

Amasya'da jandarmadan 'sahte plaka' denetimi

6 saat önce

Amasya'da jandarma ekipleri tarafından sahte ve ikiz plaka kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Amasya'da jandarmadan 'sahte plaka' denetimi, System.String[]

Amasya'da jandarma ekipleri tarafından sahte ve ikiz plaka kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, sahte ve ikiz plaka takarak araç kullanımını önlemek amacıyla düzenlenen uygulamalarda bin 109 araç ve sürücü kontrol edilirken 38 sürücü hakkında trafik kanununda belirtilen kurallara uymamaktan dolayı işlem yapıldığı bildirildi.


Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen kurallara aykırılığı nedeniyle 16 araç trafikten men edildi. - AMASYA

Jandarma, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu
Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu 5 katlı binanın çatı katında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:03:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da jandarmadan 'sahte plaka' denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]