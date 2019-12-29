Amasya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Amasya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Amasya ve Çorum'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Amasya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Amasya ve Çorum'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son aylarda sıkça telefon direklerinden kablo hırsızlığı olaylarının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, 4 kişinin kiraladıkları araçla Amasya ve Çorum'da telefon hatlarından bakır kablo hırsızlığı yaptığını tespit eden ekipler, şüphelilerin kiraladıkları aracı kent merkezine giriş yaparken durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 iş tulumu, 2 demir kesme makası, 2 ahşap direğe tırmanma aparatı ele geçirildi, araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, Amasya ve Çorum'da, toplam 22 telefon kablosu hırsızlığı olayına karıştıkları öğrenildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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