Amasya'da Kaçak İçki Operasyonu
58 dakika önce
Amasya'da düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Amasya
'da düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekköy Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki satıldığı bilgisini aldı. Polis
ve Jandarma ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramada 49 şişe kaçak içki ele geçirdi.
İş yeri sahibi, ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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