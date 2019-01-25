Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kaçak İçki Operasyonu

Amasya'da Kaçak İçki Operasyonu

58 dakika önce

Amasya'da düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Amasya'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Amasya'da düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekköy Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki satıldığı bilgisini aldı.

Polis ve Jandarma ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramada 49 şişe kaçak içki ele geçirdi.


İş yeri sahibi, ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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