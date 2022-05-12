Amasya'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Amasya'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

12.05.2022 14:36
Amasya'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 115 şişe kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 115 şişe kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya kaçak içki sürmeye çalışanların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamda, iki şüphelinin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Merzifon- Çorum kara yolu 7. kilometresinde bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, farklı marka ve gramajlarda 115 şişe kaçak içki ile 11 sahte bandrol ele geçirildi.

Yaklaşık 95 litre kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda G.B. ve U.Ç. gözaltına alındı.

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Kaçak İçki, Hisarcık, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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