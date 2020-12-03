Amasya'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Amasya'da kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Doğantepe köyü yakınlarında 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürdü.
Kazıda kullanılan dedektör, tarama cihazı, kürek, kazma ile balyoz ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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