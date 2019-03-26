Amasya'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir araçta yapılan aramada kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir araçta yapılan aramada kaçak sigara ve içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda küçük sanayi sitesinde bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada 393 paket kaçak sigara ile 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan İ.M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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