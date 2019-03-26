Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

Amasya'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

43 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir araçta yapılan aramada kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Amasya'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir araçta yapılan aramada kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda küçük sanayi sitesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 393 paket kaçak sigara ile 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:37 Kaynak: AA

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