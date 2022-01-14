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Amasya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Amasya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

14.01.2022 15:56
Amasya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden 3 şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada gümrük kaçağı 214 kilogram tütün, 101 bin 500 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 bin 660 dolu makaron, 2 kompresörlü tütün doldurma makinesi, 1 hava kompresör makinesi ve 14 bin 600 fitre ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gümüşhacıköy, Jandarma, Hisarcık, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Amasya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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