Amasya'da kadın kooperatifleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, kadın kooperatiflerinin desteklenerek yenilerinin kurulmasına teşvik edilmesi konusunda toplantı düzenlendi.

Masatlı, Ticaret İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kadınların sosyal yaşamı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Son yıllarda sayıları hızla artan kadın kooperatiflerinin hem ülke ekonomisine hem de üretim ve istihdama önemli katkılar sağladığının altını çizen Masatlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin de kadının çalışma ve iş hayatına tam entegrasyonuna yönelik vizyoner yaklaşımları bu faaliyetlerin artmasındaki en önemli sebeplerden biridir. Daima üretimi ve üreticiyi teşvik eden hükümetimiz bu alanda gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile uygun altyapıyı da sağlamıştır." dedi.

Amasya'nın ise kadın kooperatifçiliğinde nitelik ve üretim hacmi bakımından bölgenin ilk sıralarında yer aldığını dile getiren Masatlı, sayıca çok kooperatif açmaktansa, üretim altyapısı ve hacmi yüksek, daha çok kadına istihdam sağlayan yapılar oluşturmayı istediklerini kaydetti.

Toplantıda kaymakamlar ile kadın kooperatifleri ve diğer üretim kooperatiflerinin temsilcileri yer aldı.