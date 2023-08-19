Amasya'da Kadın, Tartıştığı Kocasını Öldürdü - Son Dakika

Amasya'da Kadın, Tartıştığı Kocasını Öldürdü

Son Güncelleme: 19.08.2023 23:45

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşanan olayda, Ayşe Yalçın isimli kadın, tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdü. Cinnet getiren kadın, eşine ateş etti ve olayın bildirilmesi üzerine polise teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde cinnet getiren kadın, tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdü.

CİNNET GETİRİP KOCASINI VURDU

Ayşe Yalçın, bir süre önce Tokat'ın Erbaa ilçesinden Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir yakınının yanına geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Murat Yalçın da akşam saatlerinde Tepe Mahallesi'ndeki evin önüne gelerek eşiyle görüşmek istedi. Çıkan tartışmada cinnet getiren Ayşe Yalçın, evdeki av tüfeğini alarak kocasına ateş etti.

Amasya'da cinnet getiren kadın kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

POLİSE TESLİM OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Yalçın, polislere teslim oldu. Eşinin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ayşe Yalçın, Taşova, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da Kadın, Tartıştığı Kocasını Öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
00:05 Böyle transfer açıklaması görülmedi! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi
23:59 Maç biter bitmez ortaya çıktı! Hakim Ziyech, UltrAslan tribününde üçlü çektirdi
23:56 Rusya, KKTC'yi kınamayı amaçlayan BMGK tasarısını veto etti
23:52 Rusya, KKTC'yi kınamayı amaçlayan BMGK tasarısını veto etti
23:49 Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti
23:44 Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti
23:24 Amasya'da Kadın, Tartıştığı Kocasını Öldürdü
23:21 Amasya'da cinnet getiren kadın kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
22:59 Şile Festivali'nde yıldız yağmuru
22:55 Şile Festivali'nde yıldız yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2023 00:30:47. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Kadın, Tartıştığı Kocasını Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement