Amasya'da kadınlara özel çayevi

AMASYA'da belediye tarafından kadınlara özel çay evi açıldı. Hilal Çay Evi adı verilen, sadece kadınlara hizmet veren işletme ilgi görüyor.

Amasya'da 250 metrekarelik alanda belediye tarafından kadınlara özel çay evi açıldı. Hilal Çay Evi adı verilen 2 kadın personelin çalıştığı işletemeye gelen kadınlar çay içiyor, sohbet ediyor.

? Amasya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Serpil Demir, "Belediye başkanımız kadınlara rahat bir ortam ve çay evi hazırlayacağı sözünü vermişti. Bu sözünü kısa sürede tutarak, belediye binamızın hemen yanında çay evini oluşturdu. Kadınlarımız mesai saatleri içinde açık olan çay evimizden faydalanıyorlar" dedi.

Çay evine gelen Zübeyde Didem Kılınç da, "Bizler belediye personeli olarak burayı çok iyi değerlendiriyoruz. Öğle aralarında uzağa gitmek zorunda kalmadan, burada vakit geçirebiliyoruz. Belediyeye gelen vatandaşların da bekleme sürelerini değerlendirmeleri için oldukça güzel bir yer oldu. Vatandaşın mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Amasyalı kadınlara hayırlı olsun" dedi.

- Amasya