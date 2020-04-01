Amasya'da kahvehaneye dönüştürülen apartman dairesine baskın - Son Dakika

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Amasya'da kahvehaneye dönüştürülen apartman dairesine baskın
6 saat önce
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde bir apartman dairesinin kahvehaneye dönüştürüldüğünü tespit eden polisin baskınıyla yakalanan 7 kişiye toplamda 21 bin TL idari para cezası uygulandı.
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde bir apartman dairesinin kahvehaneye dönüştürüldüğünü tespit eden polisin baskınıyla yakalanan 7 kişiye toplamda 21 bin TL idari para cezası uygulandı.
Merzifon ilçesinde kahvehaneye dönüştürülen apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Apartman dairesine baskın düzenleyen polis, daire içerisinde oyun masaları ele geçirdi, 7 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişilere toplamda 21 bin TL idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:16 Kaynak: DHA
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