Amasya'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Çorum 'dan Amasya'ya giden Yusuf Kızıltaş idaresindeki 66 LV 338 plakalı kamyon, Yıldızköy mevkisinde, aynı yönde seyreden Selim Çiçek'in kullandığı 19 PB 214 plakalı tır ile çarpıştı.

Amasya 'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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