Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

12.05.2022 21:30
Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Amasya'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Amasya'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

E.Ç. idaresindeki 05 ACD 718 plakalı kamyonet, Göllü Bağları Mahallesi'nde, geri manevra sırasında 80 yaşındaki Nurdane Çam'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Amasya'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Amasya'da kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket Tekden öğrencilerinden anlamlı hareket

Kamyonet, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement