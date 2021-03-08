Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişinin fırlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Güvenlik kamerası kayıtlarında, yolda ilerleyen kamyonetin, sağ tarafta beklerken dönüş yapan otomobile çarpması ve otomobildeki sürücü ile yanındaki kişinin araçtan fırladığı anlar yer alıyor.

Kemal Nehrezoğlu Caddesi'nde, 23 Ekim 2020'de, iki kişinin hafif yaralandığı kazanın, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Amasya 'da kamyonet ile otomobilinin çarpıştığı kazada 2 kişinin araçtan fırlama anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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