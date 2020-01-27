Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Alper Pekdemir, Olcay Geçici, Şükrü ve Süleyman Önder yaralandı.

Yalçın Tozlu (49) idaresindeki 05 AAR 043 plakalı kamyonet ile Seçkin Üçay'ın (29) kullandığı 05 EN 302 plakalı otomobil Amasya- Çorum kara yolunun Bağlıca mevkisinde çarpıştı.

Amasya 'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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