Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Amasya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Amasya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Yalçın Tozlu (49) idaresindeki 05 AAR 043 plakalı kamyonet ile Seçkin Üçay'ın (29) kullandığı 05 EN 302 plakalı otomobil Amasya- Çorum kara yolunun Bağlıca mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Alper Pekdemir, Olcay Geçici, Şükrü ve Süleyman Önder yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:54 Kaynak: AA
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