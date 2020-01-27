Son Dakika › Güncel › Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Amasya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
6 saat önce
Amasya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:54 Kaynak: AA
Amasya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yalçın Tozlu (49) idaresindeki 05 AAR 043 plakalı kamyonet ile Seçkin Üçay'ın (29) kullandığı 05 EN 302 plakalı otomobil Amasya- Çorum kara yolunun Bağlıca mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Alper Pekdemir, Olcay Geçici, Şükrü ve Süleyman Önder yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir