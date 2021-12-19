Amasya'da görev şehidi AFAD personeli için hüzünlü tören - Son Dakika

Amasya'da görev şehidi AFAD personeli için hüzünlü tören

AMASYA - Amasya'da HES kanalına düşen araçta vefat eden iki gencin bulunması için yapılan çalışmalar esnasında çökertme havuzuna düşüp şehit olan AFAD personeli Mürsel Demir için tören düzenlendi.

Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bahçesindeki törene Demir'in yakınları ile meslektaşları, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Aktaş, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin ve diğer ilgililer katıldı. Palakoğlu ve Vali Masatlı konuşmalarında görev şehidi Demir'in ailesi ile mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Evli ve 3 çocuk babası Demir'in özgeçmişinin okunmasının ardından dua edilip helallik alındı. Annesi Ünzile ve kardeşi Öznür ile birlikte Türk bayrağına sarılı naaşın başında gözyaşı döken oğlu Cihat'ta babasından geride kalan üniformasını giydi.

Amasya AFAD'ın en denetimli personelleri arasında gösterilen Demir'in cenazesi merkez Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Suluova mezarlığında defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da Demir için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Bakan Soylu mesajında; Amasya Taşova'da yaşanan trafik kazasında, kanala düşerek hayatını kaybeden iki genci arama-kurtarma çalışmasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden AFAD personelimiz Mürsel Demir'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim, kazada hayatını kaybeden iki gencimiz ile birlikte AFAD personelimiz Mürsel Demir'in, ailelerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde yaşanan hafif ticari aracın HES kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Özdemir ve kuzeni Muratcan Şahin de son yolculuklarına uğurlandı.