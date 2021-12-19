Üye Girişi
Amasya'da kanala düşen araçtaki 2 kişi ile 1 kurtarma personeli öldü - Son Dakika

Amasya'da kanala düşen araçtaki 2 kişi ile 1 kurtarma personeli öldü

19.12.2021 00:26
Amasya'da kanala düşen araçtaki 2 kişi ile 1 kurtarma personeli öldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) kanalına düşen araçtaki 2 kişi ile kurtarma çalışması sırasında köprüden düşen AFAD personeli hayatını kaybetti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) kanalına düşen araçtaki 2 kişi ile kurtarma çalışması sırasında köprüden düşen AFAD personeli hayatını kaybetti.

Mülkbükü köyü civarında 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın HES kanalına devrilerek akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya Belediyesine bağlı su altı kurtarma ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katıldığı çalışma sonucu araca ulaşıldı. Araçta kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı.

Suya kapılan ve yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan Fadime Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süre sonra araçtaki Murat Can Şahin'in cansız bedeni, kanalda aracın düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulundu.

Şahin'i arama çalışmaları esnasında kanal üzerindeki köprüde dengesini kaybeden AFAD arama kurtarma teknisyeni Mürsel Demir de HES kanalına düştü.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla sevk edildiği Taşova Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

-Vali Masatlı'dan açıklama

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, olayla ilgili bilgi alıp, ailelere başsağlığı diledi.

Bir aracın HES kanalına düştüğü ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini bildiren Masatlı, şunları söyledi:

"Ekipler, kanalda inceleme ve araştırma yapmışlar. Akabinde ilk önce birinci kişi çıkartılmış daha sonra ikinci cesedin aranması sırasında da AFAD görevlisi arama kurtarma teknisyeni Mürsel Demir kardeşimiz yüksekten çökertme havuzuna düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş ve görev şehidi olmuştur. Diğer vatandaşlarımız Murat Can Şahin ve Fadime Özdemir de hayatlarını kaybetmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Ayrıca görev şehidimiz Mürsel Demir'in ailesine, AFAD teşkilatımıza başsağlığı dileklerimde bulunuyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız."

Amasya, Taşova, AFAD, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da kanala düşen araçtaki 2 kişi ile 1 kurtarma personeli öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:20 Fenerbahçe'de derbiye sayılı saatler kala sakatlık depremi! Marcel Tisserand, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
00:18 Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini bitirdi
23:29 Galatasaraylıları artık Avrupa'da teselli etmiyor! Fatih Terim'e daha önce hiç yaşanmamış istifa tepkisi
23:17 Hollanda yılbaşı öncesi kapanma uyguladı! Eve alınacak misafirler bile sınırlandırıldı
22:53 İlk skandalı değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri 2019'u hatırlattı
22:52 Son dakika! İzmir'de maden ocağında kısmi göçük: 35 yaralı
22:51 Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı
22:14 Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde
22:08 Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum
21:51 Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş
Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük isyanı: Bardağı taşıran son damla Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük isyanı: Bardağı taşıran son damla         
00:26
Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini bitirdi Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini bitirdi         
00:19
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 00:34:34. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da kanala düşen araçtaki 2 kişi ile 1 kurtarma personeli öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement