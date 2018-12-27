Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kapkaç Şüphelileri Yakalandı

Amasya'da Kapkaç Şüphelileri Yakalandı

1 saat önce

Amasya'da misafirliği gittiği akrabalarından evine döndüğü sırada sokakta Sebiha Ersoy'un (63) çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

Amasya'da misafirliği gittiği akrabalarından evine döndüğü sırada sokakta Sebiha Ersoy'un (63) çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin, olayın şokunu yaşayan kadına yardım ederek kendisini de evine kadar bıraktığı ortaya çıktı.

Önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, Sebiha Ersoy, misafirliği gittiği akrabalarından evine gitmek için yola çıktı. Hamdullah Efendi Cem Evi'nin önündeki kaldırımda, Ersoy'un arkasından yaklaşan şüpheli bir kişi, içerisinde cep telefonu, para, tespih ve yemenin bulunduğu çantayı alarak hızla kaçtı. Çantayı alıp kaçan şüphelinin hemen ardından yardım isteyen kadının yanına gelen H.Ş.(27) adlı genç, 'geçmiş olsun' diyerek yardım etmek istediğini söyledi. Olayın şokunu yaşayan Ersoy, yanına gelen H.Ş. tarafından evine bırakıldı. Kadının durumu anlatması üzerine, çocukları polise haber verdi.

İŞBİRLİKÇİSİYLE YAKALANDI

Polis ekipleri, başlattıkları çalışma sonucunda kapkaç yöntemiyle çantayı alarak kaçan şüphelinin İ.G. (26) olduğunu, yardım ettiği kadını evine kadar götüren H.Ş.'nin de kapkaçı ile işbirliği yaptığını tespit etti. Polis, olayın şüphelilerini ikametlerinde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli İ.G., kadının kolundan alarak kaçtığı çantada yer alan cep telefonu ise polise yakalanmamak için kırıp parçaladıklarını da saptadı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

'YAVRUM ÇANTAMDA BİR ŞEY YOK' DİYE BAĞIRDIM'

Kapkaç mağduru Sebiha Ersoy, kapkaçının arkasından 'Yavrum çantamda bir şey yok, bırak' diye bağırdığını anlatarak, Eve geçiyordum. Yolda, arkamdan gelmiş, görmedim. Hiç fark etmedim. Aniden hızlıca saldırıp bana görünmeden çantamı çekti. Çantayı çekmesiyle elim ters döndü. Daha sonra da kaçtı. Arkasından 'Yavrum çantamda bir şey yok bırak' diye bağırdım ama hiç arkasına bile bakmadan koşarak uzaklaştı. Çantamda, yeleğim, gözlüğüm, cep telefonum, yemenim ve tespihim vardı. Ondan sonra arkamdan bir kişi daha geldi. İki kişilermiş ben bilemedim. O da 'Ne oldu teyze' diye sordu Meğer benimle gelen de çantamı alıp kaçanla berabermiş. Bana 'Seni evine götürüyüm teyze' dedi. Bende 'Telefonun var mı, Telefon et polisi ara' dedim. 'Telefonum yok' dedi. O da daha sonra kaçtı gitti. Eve gelince çocuklarıma durumu anlattım onlarda hemen polisi aradı. Yakalanmamak için telefonumu da kırıp parçalamışlarö dedi.

Mehmet Paşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir ise, kentte belirli mahallelerde bu tür nahoş olayların olduğunu, kendilerinin ise emniyete yaptıkları başvuru sonucu bazı noktalarda polislerin önlem alıp, devriyelerini de artırdıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:51 Kaynak: DHA

Polis, Amasya, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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