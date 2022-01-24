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Amasya'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 koyun kurtarıldı - Son Dakika

Amasya'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 koyun kurtarıldı

24.01.2022 15:34
Amasya'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 koyun kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 küçükbaş, son anda kurtarıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 küçükbaş, son anda kurtarıldı.

Kapancı köyünde Sedat Karaca'ya ait ağılın çatısı, kar birikintisi nedeniyle çökmeye başladı. Durumu fark eden köy sakinleri, buradan çıkardıkları 100 küçükbaşı başka ağıla götürdü.

Çatısı çöken ağıl ise kullanılamaz hale geldi.

Yoğun kar yağışından dolayı mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Karaca, hayvanlarının zarar görmediğine sevindiklerini söyledi.

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Sedat Karaca, Suluova, Amasya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 koyun kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 100 koyun kurtarıldı - Son Dakika
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