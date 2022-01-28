Üye Girişi
Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı - Son Dakika

Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

28.01.2022 10:18

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan çobanlara, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan çobanlara, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, çobanlık yapan Ali Durna ve Hüseyin Aslan'ın, hayvanların bulunduğu Sarayözü köyü Alıçlıçukur mevkisinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu açan ekipler, ulaştıkları çobanları köye götürdü.

Ali Durna, AA muhabirine, 300 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvanla mahsur kaldıklarını söyleyerek, "Çok uzun zamandır bu kadar yoğun karla karşılaşmadık. Hayvanlarımızın ve bizim yiyeceğimiz bitti. Susuz kaldığımız için koyunlarımızda kuzu atma olayı oldu. Köyümüze uzaklığımız yaklaşık 7 kilometre. Kendi imkanlarımızla 100 metre gidemedik. Allah razı olsun devletimizden, gelip bizleri buradan kurtardılar." ifadelerini kullandı.

Sarayözü Muhtarı Saniye Altun ise kar sonucu yolun kapanması üzerine yardım istediklerini dile getirerek, "İlçe Özel İdaresi ekipleri gelerek yolumuzu açtı, vatandaşlarımızı kurtardık. Yardımlarından dolayı devletimize teşekkür ederim." dedi.

Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

YORUMLAR
500

Gümüşhacıköy, Ali Durna, Amasya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı - Son Dakika


Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak         
10:34
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim! Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!         
10:12
Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları         
09:10
Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi         
08:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
10:33 Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
10:19 Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
10:03 İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar
10:00 Mahkum'da neler oldu? Barış ve Fırat'ı neler bekliyor?
09:37 CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!
09:37 Domino's Türkiye saldırıya uğradı: Kişisel veriler çalındı
09:10 Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:38:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement