Amasya'da kar tatili çocuklara yaradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da kar tatili çocuklara yaradı - Son Dakika

Amasya'da kar tatili çocuklara yaradı

6 saat önce

AMASYA'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil oluşunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri, kar üzerinde kızakla kayarak, gönüllerince eğlendi.

Amasya'da kar tatili çocuklara yaradı, System.String[]

AMASYA'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil oluşunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri, kar üzerinde kızakla kayarak, gönüllerince eğlendi.

Amasya Belediyesi ekipleri, bir taraftan kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarına devam ederken, tatili fırsat bilen çocuklar ve aileleri ise kar üzerinde kızakla kayarak eğlendi. Amasya merkezde özellikle yüksek kesimlere yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle kentin kuş bakışı görüntüsü, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.


Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi İBB Meclis'nde Göksel Gümüşdağ'ın yerine Zeynel Abidin Okul seçildi

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da kar tatili çocuklara yaradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]