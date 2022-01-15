AMASYA'DA KAR YAĞIŞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU - Son Dakika

AMASYA, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evlerinin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya'da da etkili oldu. Amasyalılar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezi ve yüksek kesimlerin beyaz örtü ile kaplandığını gördü. Kar yağışıyla birlikte şehzadeler gezi yolunda bulunan heykeller ve yalı boyu evlerinin beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının yarın da etkili olacağı belirtildi.