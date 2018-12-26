Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

1 saat önce

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:51 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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