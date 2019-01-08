Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

1 saat önce

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.


Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.


Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle, sağlığınız ve güvenliğiniz için, 9 Ocak 2019 Çarşamba günü, il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik" paylaşımında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:18 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Yoğun Kar Yağışı Sonrası 18 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:31:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]