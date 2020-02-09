Amasya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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Amasya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

17 dakika önce

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Amasya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi, System.String[]

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.


Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol da sosyal medya hesabından, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü ilimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir.

Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek kar yağışının tadını çıkarın" paylaşımında bulundu.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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