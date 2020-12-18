Amasya'da karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Amasya'da karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi

18.12.2020 18:13
Amasya'da karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 3 kişi, yurda yerleştirildiMerzifon ilçesinde HES kodu olmadan sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 3 kişi, yurda yerleştirildi

Merzifon ilçesinde HES kodu olmadan sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda ekipler, banka, pazar yeri ve otogara gitmek isteyen 3 kişinin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 3 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

Karantina, HES kodu, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika


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