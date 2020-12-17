Amasya'da karantina kurallarını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Karara istinaden yapılan denetimlerde, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 13 kişi Valilikçe karantina yurdu olarak belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Yeşilırmak Öğrenci Yurdunda gözetim altına alındı.

Amasya 'da son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi.

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor