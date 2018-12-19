Amasya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
2 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hastanede tedavi altına alındı.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Dumanlı köyünde bir evde kalan Veli (63) ve Satu Düzgün (53), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Rahatsızlandıktan sonra 112 Acil Sağlık'tan yardım isteyen Veli ve Satu çiftti, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:32 Kaynak: AA
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