AMASYA'DA KARDAN 133 KÖY YOLU KAPANDI - Son Dakika
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AMASYA'DA KARDAN 133 KÖY YOLU KAPANDI

03.03.2022 12:59

AMASYA'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve ilçe merkezleri beyaza büründü.

AMASYA'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve ilçe merkezleri beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle 133 köy yolu ulaşım kapanırken Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Amasya'da bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Kentte dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışından dolayı 133 köy yolu ulaşıma kapanırken Gümüşhacıköy ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Kentte en fazla kar yağışının yaşandığı Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Güneşli havanın ardından kar sürprizi yaşayan vatandaşlar araçlarının üstüne biriken karları temizledi, kar topu oynadı. (DHA)

AMASYA'DA KARDAN 133 KÖY YOLU KAPANDI
AMASYA'DA KARDAN 133 KÖY YOLU KAPANDI
AMASYA'DA KARDAN 133 KÖY YOLU KAPANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA KARDAN 133 KÖY YOLU KAPANDI - Son Dakika


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