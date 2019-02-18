Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kardan Kapanan Köy Yolları Açıldı

Amasya'da Kardan Kapanan Köy Yolları Açıldı

1 saat önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin 2 günlük çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Amasya'da Kardan Kapanan Köy Yolları Açıldı, System.String[]
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin 2 günlük çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçenin Tavşan Dağı mevkiinde bulunan Aşağıbük, Ortabük ve Yukarıbük köylerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Amasya Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Amasya Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, "Kardan kapanan 3 köy yolumuz ekiplerimizin yoğun çalışmaları ile ulaşıma açıldı. 1 greyder, 1 kanal kazıcı ve 1 yükleyici kar rotatif püskürtme aracı ile 10 personelimiz yol açma çalışmalarına katıldı. Kapalı köy yolu bulunmamaktadır" dedi. - Merzifon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:24 Kaynak: DHA

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